Arrivano gli agenti spioni

Poliziotti sotto copertura e agenti patrimonialisti per scovare irregolarità di bilancio e contrastare mafia e corruzione: sono queste due delle novità più rilevanti contenute nella rivoluzione che sta toccando il sistema investigativo della Polizia di Stato.

Come sottolinea Il Sole 24 Ore, sono già operativi i primi trenta poliziotti sotto copertura che, dopo aver superato i corsi ufficiali, sono pronti a entrare in azione nelle città di Roma, Milano, Napoli e Palermo. Il prefetto Franco Gabrielli, propugnatore del nuovo assetto d’azione, ha spiegato come i citati agenti rappresentino “una proiezione più mirata al contrasto della criminalità organizzata nella sua natura attuale: multiforme, ancora militarizzata ma sotto mentite spoglie e soprattutto specializzata negli affari illeciti, nazionali e internazionali ”. Ancor più nel dettaglio, il ruolo degli "agenti spia" è quello di sondare eventuali attività mafiose, come ad esempio la corruzione all’interno degli uffici della pubblica amministrazione.

Gli agenti patrimonialisti

Ci sono poi i poliziotti patrimonialisti. Chi sono? Agenti, come sottolinea il direttore della Dac, Francesco Messina, capaci di “leggere i bilanci, conoscere il diritto societario, saper verificare conferimenti infruttiferi o controllare polizze fideiussorie sospette ”. Al momento sono pronti 180 poliziotti patrimonialisti, anche se nei prossimi anni ne arriveranno altri perché questo, ha aggiunto Messina, è “ un investimento ormai imprescindibile per la caratura professionale dei nostri agenti ”.

L’intenzione ultima è infatti quella di colpire i patrimoni mafiosi, puntando sulla convergenza tra i poteri dei questori e le attività di indagine giudiziaria. Mentre in passato le due procedure erano fra loro indipendenti, adesso la prima è quasi in simbiosi con la seconda. In altre parole, gli scambi informativi tra Servizio centrale operativo (Sco) e Servizio centrale anticrimine (Sca) sono continui in nome di un lavoro di squadra.

Le altre novità

Per quanto riguarda le misure di prevenzione, sta per essere consolidata una nuova procedura: la cosiddetta proposta congiunta del questore e del procuratore distrettuale antimafia. Il fine ultimo è quello di rafforzare l’intesa tra l’autorità giudiziaria e quella di pubblica sicurezza, che negli anni passati non si è sempre rivelata solida. Da segnalare anche l’arrivo delle Sisco, cioè, ha spiegato Messina, “ le nuove 26 sezioni specializzate della Polizia di Stato in materia di contrasto alla criminalità mafiosa costituite presso le Dda ”. Le Sisco non sono altro che uno strumento “ di alta specializzazione investigativa ” capace di coordinare le Sco da un punto di vista operativo.

Nel frattempo bisogna segnalare che l’attività per le misure di prevenzione è in crescita. Dal 2018 al 2019 i sequestri proposti dal questore sono passati da 35 a 34, mentre le confische da 18 a 24.