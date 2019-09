In arrivo PTinder, l'app di incontri per sole persone di sinistra

Tinder, ormai, sembra essere superato. Almeno in Brasile, dove sta per venire alla luce PTinder, un'applicazione di incontri molto simile a quella popolare in tutto il mondo, utile a fare incontrare le persone attraverso un match, ma con una missione leggermente diversa. E con una differenza fondamentale: fare in modo che escano insieme soggetti dello stesso orientamento politico, di sinistra.

Secondo quanto riportato da Huffington Post, l'idea di questo progetto è venuta all'avvocata brasiliana Monica Goretti Nagime e alla scrittrice Elika Takimoto, docente presso il Centro federale di educazione tecnologica di Rio de Janeiro. A riportare la notizia, in queste ore, sono stati i media brasiliani, ma sono in molti (in tutto il mondo) a parlare della nuova trovata per trovare l'amore. In questo caso, infatti, il match per trovare l'anima gemella non si baserà soltanto sull'aspetto fisico, ma anche (e soprattutto) sugli interessi politici comuni (orientati a sinistra).

In base alle prime informazioni, questa applicazione dovrebbe essere sviluppata entro la fine dell'anno e il suo funzionamento dovrebbe essere simile a quello della piattaforma originale, ma riveduto e corretto per favorire l'avvicinamento di persone affini politicamente. Le due creatrici hanno fatto sapere che chiunque potrà utilizzarlo: "politici, parlamentari, militanti di tutta la sinsitra". Insieme a PTinder, le due ideatrici creeranno anche una pagina Instagram, sulla quale saranno condivisi post, storie, contenuti e interviste a utenti.