In arrivo in Sicilia 1400 migranti salvati nel Mediterraneo

Sono quasi 1400 le persone che sbarcheranno a breve nei porti siciliani, migranti portati in salvo dalle navi della Marina, della Guardia costiera e delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale, in alcuni casi anche dopo attimi di tensione con i guardiacoste libici.

È La Stampa a scrivere di come i migranti siano ormai vicini alle coste italiane, aggiungendo che soltanto nella giornata di ieri sono state quattro le operazioni portate a termine dalla Sea Watch 3 della omonima Ong tedesca. 450 le persone fatte salire a bordo, che navigavano su gommoni e barcacce di legno. E l'ong scrive sui social: "Tre navi militari in zona e nessuna ha fornito aiuto alle navi delle Ong".

721 migranti sono invece a bordo della Dattilo, nave della Guardia costiera che trasporta anche un cadavere e che è attesa nel pomeriggio ad Augusta. Domattina sarà a Catania la Aquarius di Msf e Sos Mediterranee, con 69 persone, di cui 18 donne, quattro delle quali sono incinte.