Asia Argento si difende (ancora): "Sono stata aggredita"

Asia Argento torna a difendersi dopo le accuse di jimmy Bennett. L’attore dagli studi di “Non è l’Arena” di Massimo Giletti aveva ribadito la versione delle molestie subite da parte della figlia di Argento. Ma ora arriva, in una intervista, la replica della paladina del movimento #MeToo.

“Sono io quella che è stata aggredita", dice la Argento al Daily Mail Tv. " È' stato doloroso ". Stavolta Daria ci mette la faccia e si fa intervistare. E non si concentra tanto, o non solo, su quanto successo quel giorno con Bennett. Ma sul rapporto con la partner dell’amica McGowan. " Quello che mi spinge a parlare è la rabbia che ho provato per le bugie che Rose McGowan e Rain Dove hanno detto nei miei confronti ", ha detto la Argento.

Nell'intervista, Asia accusa Rain Dove di averle raccontato bugie sul suicidio del suo compagno, Anthony Bourdain. Rain le avrebbe detto che Bourdain era morto con una prostituta russa dopo essere ricaduto nel tunnel dell'eroina. "La gente dice che io ho ucciso Anthony. Capisco che il mondo abbia bisogno di trovare una ragione, anche io vorrei trovare una ragione. Lui era così amato - – ha detto Asia, parlando del suicidio -Non riesco a pensare che una persona come Anthony possa arrivare per questo motivo ad un gesto estremo. Lui aveva così tanto dolore dentro di sé e io non l'ho visto, mi sentirò colpevole per il resto della mia vita. Lui mi ha regalato i due anni più belli della mia vita ".

Il dolore della Argento, secondo quanto raccontato dalla regista, sarebbe stato però “violato” dalla compagna della McGowan che le avrebbe dato un’urna con le false ceneri del defunto e le avrebbe assicurato di essere entrata in possesso di un rapporto medico legale sulla morte di Bourdain.

Sulle presunte molestie a Bennet, invece, la versione di Argento non cambia. Certo, ci sono quegli sms che, secondo alcuni, confermerebbero l’avvenuto rapporto sessuale mentre lei, in un primo comunicato, aveva negato incontri intimi con il giovane attore.