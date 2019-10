Asportarono ovaio sbagliato a paziente: condannati 2 ginecologi

Asportano ovaio sano invece di quello malato e dimenticano due garze nell'addome della paziente. Per questo motivo, due chirurghi di ginecologia sono stati condannati dal tribunale civile di Lodi.

Un caso di malasanità che trova giustizia dopo ben sette anni. Stando a quando riferisce Il Giornale di Lodi , i fatti risalgono al 2012 ma, soltanto nella giornata di ieri, è stata emessa la sentenza che condanna un ex primario M.D.M., e il suo assistente, per un grave errore commesso nel corso di un intervento chirurgico alle ovaie. Assolto, invece, l'anastesista, già esentato da responsabilità in sede preliminare del processo.

Il giorno 6 dicembre 2012, una donna si sottopone ad una operazione di isterectomia, ovvero, di asportazione delle ovaie. Avrebbe dovuto essere un intervento di facile esecuzione per i medici e senza alcuna grave conseguenza per la paziente. Purtroppo però, quel giorno, qualcosa va storto. Di ritorno a casa dall'ospedale, la signora lamenta dolori lancinanti all'addome tanto che, devastata dalla sofferenza, è costretta a ritornare presso la struttura a soli dieci giorni dall'intervento. Accertamenti diagnostici specifici, evidenziano la presenza di due piccole garze nell'addome della paziente, causa della sua sofferenza. Ma non è tutto. Dal referto della TAC eseguita in pronto soccorso, emerge che le sia stato asportato l'ovaio sano invece di quello malato. Così, in data 18 dicembre, la donna finisce di nuovo sotto i ferri. Ristabilitasi, la paziente decide di denunciare l'equipe esecutrice della prima operazione. E dopo sette lunghi anni di battaglia legale, il giudice del Tribunale Civile di Lodi le dà ragione.

Per la dimenticanza delle garze dell'addome, sono stati condannati entrambi i chirurghi. Quanto all'asportazione dell'ovaio sbagliato, le colpa è stata attribuita in maniera esclusiva solo al primario.