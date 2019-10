Assalto alla gioielleria: ​titolare stordita col taser

Era una banda di almeno tre persone, quella che questa mattina, intorno alle 10, ha messo a segno un colpo nella gioielleria Angarano di Roseto degli Abruzzi.

Secondo una prima ricostruzioni, effettuata grazie alla testimonianza della proprietaria aggredita, e grazie ai rilievi degli agenti del commissariato di Atri, sembra che ad entrare in azione sia stato un uomo a volto scoperto. Il malvivente sarebbe entrato nel negozio, approfittando dell'uscita di una cliente. Poi, una volta dentro, avrebbe aggredito la donna, malmenandola e spingendola a terra.

Infine, l'uomo avrebbe aperto ad altri due complici, facendoli entrare, per farsi aiutare a ripulire la gioielleria. Gioielli, orologi e denaro per circa 40mila euro è il bottino finale che la banda di ladri ha sottratto alla gioielleria, secondo quanto riporta CityRumors Abruzzo.

Prima di uscire, però, sembra che i malviventi abbiano storidito la poprietaria con uno strumento elettronico, forse un taser. Poi si sono dati alla fuga a piedi, ma è probabile che poco distante ci fosse un quarto complice, pronto a mettere in moto l'auto per farli allontanare dal luogo della rapina.

La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti: sembra sia in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Intanto, gli inquirenti stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, per cercare di identificare i membri della banda.