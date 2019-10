Asteroide in arrivo verso la Terra: "Così ci passerà molto vicino"

Un asteroide dopo l'altro. Dopo i due più piccoli, 2019 UN8 e 2019 UO8, passati molto vicino all'orbita lunare, arriva anche 2019 UB8. Domani mattina alle ore 7.30 passerà molto vicino alla Terra, più precismente a una distanza di circa 190.000 chilometri.

Nessun pericolo

L'asteroide 2019 UB8 ha un diametro stimato fra 4,3 e 9,5 metri ed è stato scoperto solo il 26 ottobre. Niente paura però. Come precisa l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope: " Le sue dimensioni sono perciò modeste, minori rispetto a quelle dell'asteroide che nel febbraio 2013 esplose nei cieli di Čeljabinsk ".