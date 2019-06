Asti, svastica sulla collina simbolo della Resistenza

Una maxi svastica è apparsa nella tarda serata di ieri sera, 31 maggio, sulle colline del comune di San Damiano d'Asti, una delle aree maggiormente rappresentative della resistenza in Piemonte.

L'effige del nazismo, tracciata sul campo con un taglia.erba, in località Gorzano, è stata cancellata dalle forze dell'ordine che ora dovranno verificare se si tratti di una goliardata o di una provocazione di stampo ideologico. Le forze dell'ordine non escludono nessuna pista, anche se il gesto potrebbe essere una protesa legata a al rally del grappolo che si svolgerà nei prossimi giorni.

Su questa posizione il neo eletto sindaco Davide Migliasso convinto che il gesto è legato alla manifestazione sportiva: " l'evento non ha nessuna connotazione politica, ovviamente, ma crea qualche disagio perché per due giorni ci saranno strade chiuse e viabilità modificata e magari qualcuno ha pensato di dar sfogo alla propria rabbia disegnando la svastica ".