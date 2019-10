Atene, con tre chili di eroina in valigia: arrestato napoletano

Era appena atterrato ad Atene, in Grecia, insieme alla moglie e ai tre figli, un uomo di 35 anni finito in manette perché, all'interno della sua valigia, nascondeva tre chili di eroina.

Il corriere è stato tratto in arresto dalla guardia di finanza di Bari insieme ai funzionari dell’agenzia delle dogane, impegnati nei controlli al contrasto dei traffici illeciti nell’aeroporto di Bari.

Il corriere, un uomo di origini napoletane di 35 anni, era appena arrivato nella capitale greca insieme alla sua famiglia. Mentre, però, si dirigeva verso l'uscita, è stato notato da un cane della guardia di finanza.





Determinante, infatti, si è rivelato il fiuto delDrigon, un giovanissimo pastore tedesco di 22 mesi, da poco in servizio al termine del periodo di addestramento. Il cane, accompagnato dal conduttore, ha subito annusato e segnalato a suo modo la coppia, in particolare l’uomo con la sua valigia al seguito.Il successivo controllo del bagaglio ha consentito il rinvenimento di unal suo interno contenente una confezione con circa tre chili di sostanza che dalle analisi speditive è risultata essereLa sostanza stupefacente è stata, quindi, sottoposta a sequestro, il corriere è stato tratto in arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria e la moglie denunciata a piede libero.Ora sono in corso indagini per individuare elementi connessi al canale di approvvigionamento ed a quello di smistamento dell’eroina.