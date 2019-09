Attore perseguitato da una stalker cinquantenne russa

“Mi piaci”, “Sei bello”, “Ti vorrei sposare” ma anche proposte a sfondo erotico. Vittima di queste frasi l’attore di fiction Francesco Castiglione, che giovedì notte ha fatto arrestare dai carabinieri una stalker cinquantenne di nazionalità russa.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la donna stava molestando l’attore siciliano già da diverso tempo con pedinamenti e appostamenti sotto casa, in una villetta di Morena, alle porte di Roma. La russa aveva fatto bigliettini d’amore con frasi semplici ma anche proposte hot e la richiesta di sposarla. Era stata denunciata per la prima volta un anno fa da Castiglione, il quale aveva cercato di calmarla e l’aveva invitata a farsi aiutare la sua ossessione. La signora ha continuato a perseguitarlo sul cellulare, sui social network e aveva cercato di entrare più volte nella sua abitazione con la scusa di un invito a cena o di un autografo. La russa, affetta da manie persecutorie, è stata così arrestata dai carabinieri per stalking. Visto l’evidente disagio psicologico, i magistrati del pool antiviolenza hanno chiesto la misura cautelare in un ospedale con reparto pediatrico.

La russa ha scoperto l’identità di Castiglione da un servizio postato dall’attore su Instagram. La cinquantenne è risalita al fotografo che aveva effettuato il servizio e aveva abilmente convinto il professionista a dargli il domicilio e il numero di telefono di Castiglione. Le persecuzioni della donna si sono fatte sempre più insistenti e hanno costretto l’attore a segnalare la russa in procura.

Castiglione ha recitato nelle fiction Un passo dal cielo e don Matteo, dove ha interpretato il carabiniere Gianni Barba, l'ultimo appuntato sbarcato nella caserma di Gubbio.