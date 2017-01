Auschwitz, presidente Parco 5 Terre: "Lo sterminio ha portato turismo"

Una lugubre foto del campo di concentramento di Auschwitz ed una frase che fa gelare il sangue: "Vabbè lo sterminio... però ha portato tanto turismo". A firmarla è Vittorio Alessandro, presidente del parco nazionale delle Cinque terre, in Liguria.

Una frase che colpisce come un pugno allo stomaco e che ha lasciato basiti centinaia e centinaia di internauti. Tanto che se ne è occupato anche il quotidiano genovese Il Secolo XIX, pronto a chiedere conto ad Alessandro delle sue affermazioni controverse.

Alessandro, con un passato in capitaneria di Porto, ha vestito anche i gradi di contrammiraglio. E ora prova a difendersi da un'accusa molto scomoda: quella di parlare dell'Olocausto senza il dovuto rispetto. "Non volevo offendere nessuno – spiega al Secolo XIX – ma solo far riflettere: non deve contare solo il risultato economico. Devono esserci altri valori. Mi rendo conto di aver usato un’immagine azzardata, ma in perfetta buona fede."

A difenderlo anche la presidente nazionale di Legambiente, che tenta di spiegare come Alessandro intendesse "sottolineare il paradosso fra luogo dell'orrore e del commercio". Parole che comunque non bastano ai tanti cittadini indignati per quella che a molti suona come una provocazione urticante: "La visita delle scuole ai lager non è un’attività turistica", ricorda un insegnante.