Australia, ragno divora opossum. La foto diventa virale

È una notizia che sta facendo il giro del mondo. Così come la foto scattata da due turisti in Tasmania. Si tratta di Justine Latton e suo marito, come si legge sul sito Leggo.it.

È accaduto in Australia. Un ragno gigante ha mangiato un opossum, animale dell famiglia dei marsupiali. La coppia di turisti era in viaggio verso il Mount Field National Park, un parco nazionale australiano, quando sono stati attratti dalla scena. Il ragno gigante era intento a fate uno “spuntino”, divotando un animale che in natura è probabilmente il doppio di lui.



La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook "Tasmanian Insects and Spiders" (Insetti e Ragni della Tasmania), ma è diventata virale ed è finita sui giornali di tutto il mondo. Il ragno in questione è denominato "cacciatore". Vive in Australia ed è di grandi dimensioni. Pare non sia aggressivo. Morde solo se provocato e il suo morso non è velenoso. Dopo due giorni di gonfiore e arrossamento la ferita del suo morso passa. Certo, al povero opossum è andata peggio.