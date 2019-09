Autista Atac pestato a sangue da una gang di teppisti a bordo del bus

Brutta esperienza per un autista dell’Atac di Roma. L’uomo di 52 anni è stato pestata a sangue ieri in tarda serata da un branco di 8 ragazzi sul bus della linea 46.

Come riporta Roma Today, il mezzo stava viaggiando in via Boccea quando i giovani, saliti sul bus in zona Campo de' Fiori, hanno azionato la leva di apertura della porta di emergenza di salita e discesa dal bus. Non potendo proseguire la guida, l’autista ha fermato il mezzo e si è alzato per resettare la leva. In quel momento è stato accerchiato dalla gang e uno dei ragazzi gli ha sferrato un pugno violento. L’uomo è svenuto a terra perdendo molto sangue. È stato quindi soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Si è fratturato il setto nasale e se la caverà con una prognosi di trenta giorni. L'autista dell'Atac dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico.

I giovani sono scappati ma è subito scattata la caccia al branco da parte degli agenti del Commissariato Monte Mario. I poliziotti sono riusciti a catturarne uno e si tratta di un ragazzo romano di 17 anni, il quale è stato denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio. Stanno invece proseguendo le indagane per risalire agli altri responsabili del pestaggio.