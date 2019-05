Autista del bus dimentica bimba di 4 mesi: morta dentro il mezzo

Un autista di Jacksonville ha abbandonato una bambina di quattro mesi per ore sotto il sole rovente della Florida. La polizia l'ha trovata che era ancora seduta sul suo seggiolino, morta. A finire in manette è stato Darryl Ewing dopo che il nido a cui avrebbe dovuto accompagnare la neonata ha chiamato la polizia perché quella bimba non è mai arrivata. La Ewing's Love & Hope Preschool and Academy ha avvertito le autorità ma purtroppo al loro arrivo non c'è stato nulla da fare, l'hanno trovata già morta soffocata in auto e arsa dal caldo sole.

La notizia è stata data direttamente dalla pagina ufficiale Facebook del dipartimento che ha avvertito che il 56enne doveva trasportare tutti i bambini che raccoglieva a scuola. Anche quella mattina Darryl ha fatto il solito giro e una volta arrivato a scuola ha fatto scendere tutti i bambini: " Tranne una. La piccola di 4 mesi. Lo stesso infatti aveva anche lasciato il furgone incustodito parcheggiato proprio davanti l'asilo nido. La mamma aveva chiamato per assicurarsi che tutto fosse andato per il meglio ma le maestre si sono rese conto che effettivamente, di quella bambina, non c'era traccia. Quindi il sospetto, sono corse fuori e hanno trovato il corpo della bimba priva di sensi ancora seduta sul suo seggiolino " si legge sull'annuncio Facebook.

Ora l'autista del bus si trova in prigione, si apprende dal post, e dovrà rispondere di varie accuse. Ancora non è stato appurato se fosse o meno sotto effetto di sostanze stupefacenti, fatto sta che i detective hanno appurato alcune divergenze tra quanto firmato dai genitori al momento della "consegna" dei bambini e quanto effettivamente "scaricato" dall'uomo. Darryl potrebbe non aver seguito la procedura richiesta in maniera tale da spergiurare che simili cose avvengano.