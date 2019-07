Autista bus prende a pugni un passeggero: "Devi scendere, via"

Una scarica di pugni poi un calcio allo sterno. " Devi scendere, devi scendere ". Così un autista del Cotral, società di trasporti della Regione Lazio, ha allontanato uno passeggero, presumibilmente straniero, che stava cercando di salire sul mezzo.

Il violento espisodio si è verificato lunedì sera intorno alle 22 al termine della corsa Ferentino - Stabilimento Fca (cancello 4) di Piedimonte San Germano, provincia di Frosinone.

Il bus, in quel momento fuori servizio, si apprestava ad andare al cancello 1 per riprendere la corsa. Come si vede dalle immagini, uno straniero avrebbe cercato di salire a bordo del mezzo. Così l'autista si è innervosito e ha iniziato a colpire l'uomo con pugni e calci. " Devi scendere, Devi calà. Hai capito? ", ha urlato il conducente fino a quando lo straniero non è stato spinto fuori dal bus.

Il video dell'aggressione sta facendo il giro del web e ha creato non poco indignazione.