Autista raggiunge il limite ore e abbandona 55 bambini in autogrill

Si ferma col bus in autogrill e pianta i 55 ragazzini a bordo andandosene via in taxi. È successo alla stazione di servizio di Calstorta, sull'A4 in provincia di Treviso, dove un autista svizzero allo scattare delle 9 ore consecutive di viaggio ha lasciato le chiavi del pullman che stava guidando all'unico maggiorenne presente e ha abbandonato tutto, mezzo e giovani passeggeri, in piena notte.

La comitiva era composta da 55 ragazzini tra i 10 e i 17 anni, solo uno di loro aveva appena compiuto i 18 anni, ed era partita in mattinata dalla Svizzera per trascorrere una settimana in campeggio a Treviso. Intorno alla mezzanotte, a pochissimi chilometri dalla meta, l'autista ha visto il segnale della stazione di servizio e ha deciso di fermarsi. Ma invece di fare una breve sosta ha pensato che, dato il raggiungimento del limite di ore alla guida, non avrebbe fatto un metro in più, ha chiamato un taxi e si è fatto portare a Jesolo intenzionato a trascorrere lì la notte.



A quel punto i ragazzini non hanno potuto far altro che montare le proprie tende nelle aiuole dell'autogrill dove sono stati trovati a campeggiare dagli agenti della polizia avvisati dagli automobilisti di passaggio. Dopo svariate chiamate senza risposta al cellulare dell'autista, la polstrada è riuscita a raggiungerlo e, nonostante le sue non poche resistenze, a convincerlo a riprendere il viaggio.