Autista ubriaco al volante di un bus di studenti: prof lancia allarme

Forse solo il provvidenziale intervento di un professore ha evitato il compiersi, questa mattina, di una tragedia che sarebbe potuta costare la vita a studenti di una scuola media e non solo. L’insegnate, che stava accompagnando degli allievi dell'istituto Aldo Moro di Cerino Laghetto in gita verso Saturnia in Toscana, ha fatto fermare l’autobus in un’area di parcheggio lungo dell'autostrada del Sole a Fontanellato, in provincia di Parma, appena si è accorto che l’autista era poco lucido.

La notizia è stata fornita dalla Questura di Parma che ha, inoltre, spiegato che il mezzo è stato raggiunto e bloccato dalla Polstrada intorno alle ore 9.30.

Il conducente, secondo i primi riscontri, è stato sottoposto dalla pattuglia al test con etilometro risultando avere un tasso di concentrazione alcolemica nel sangue superiore al 2 gr/l. La normativa prevede al riguardo che i conducenti professionali debbano circolare con tasso pari a 0.

Secondo quanto emerso, sembrerebbe che il conducente continuava a bere un qualcosa da una bottiglietta mentre era al volante.

L'autista è stato, così, deferito all'autorità giudiziaria per l’applicazione della sanzione penale dell'arresto fino a un anno e sei mesi e dell’ammenda sino a novemila euro. I guai per l’uomo, però, non finiscono qui. La grave violazione, che provoca la revoca della patente di guida, costituisce anche giusta causa di licenziamento.

Gli studenti sono rimasti in attesa di un nuovo conducente con cui proseguire la gita verso la località toscana.