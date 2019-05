Auto entra contromano sulla statale a Monopoli: due camionisti evitano tragedia

L’intervento provvidenziale di due camionisti ha probabilmente evitato una terribile tragedia che sarebbe potuta costare molto caro agli ignari automobilisti che transitavano sulla SS16 all’uscita dell’Assunta, una frazione di Monopoli.

Gli autotrasportatori, infatti, nel corso del loro lavoro hanno notato una vettura che aveva imboccato lo svincolo contromano. Senza perdere tempo, i due sono entrati in azione riuscendo a bloccare la macchina prima che potesse causare incidenti. L’anziano al volante, forse frastornato dalla situazione, nonostante diversi tentativi non è stato in grado di fare la manovra per rimettere l’auto nella giusta direzione.

Uno degli uomini alla guida del mezzo pesante, a quel punto, con grande calma e disponibilità si è avvicinato alla macchina e si è messo al volante riuscendo in pochi secondi a ristabilire l’ordine.

La scena è stata registrata e, poi, pubblicata su Facebook. Nel video si può ascoltare il dialogo piuttosto esilarante dei camionisti che descrivevano quanto stava accadendo. Per fortuna la vicenda è terminata senza gravi conseguenze per nessuno.