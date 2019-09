Auto in fiamme dopo scontro sulla Torino-Pinerolo: morti padre e figlia

Drammatico incidente stradale questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. Un uomo di 46 anni e sua figlia di 6 anni sono morti dopo che l’auto sulla quale viaggiavano ha preso fuoco in seguito ad un tamponamento.

La tragedia è avvenuta intorno alle 8:40. Le due vittime sarebbero rimaste intrappolate nel veicolo in fiamme: per loro non c'è stato nulla da fare. A far scattare l’allarme, secondo quanto riferito dal 118, sarebbe stata la moglie dell’uomo, e madre della bambina, che viaggiava su un’altra macchina con la seconda figlia, neonata.

Sul posto sono giunti immediatamente l'elisoccorso e due ambulanze del 118, oltre a due squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto. La donna, sotto choc per l’accaduto, è stata portata in ospedale. L’équipe medica ha, inoltre, soccorso il conducente dell’altra vettura rimasta coinvolta nell’incidente.

La polizia stradale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto successo. Il sinistro ha, ovviamente, causato disagi alla circolazione: l'autostrada per Pinerolo è chiusa all'altezza di Riva di Pinerolo e il traffico è al momento bloccato.

#autostrade - #incidente - Diramazione per Pinerolo TRATTO CHIUSO tra Piscina e Riva di Pinerolo >Pinerolo

code all'interno del tratto chiuso

incidente al km 22+900#luceverde #Piemonte pic.twitter.com/A8p99c7Jb6 — Luceverde Radio (@LuceverdeRadio) 15 settembre 2019

