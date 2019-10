Auto travolge bambini davanti all'asilo: uno è grave

Cinque bambini sono stati travolti questa mattina davanti a un asilo nido di Chieri, nel Torinese. I piccoli, tutti tra i 3 e i 4 anni, stavano per entrare all'asilo "La casa nel bosco" quando un'auto li ha investiti.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, una Toyota Land Cruiser parcheggiata in salita è scivolata all'indietro travolgendo i bambini. La vettura, di proprietà del padre del titolare della scuola, forse non aveva il freno a mano tirato in modo corretto.

Due piccoli alunni sono stati portati in diversi ospedali cittadini in codice giallo e verde: per loro qualche ferita e tanta paura. Un terzo bimbo invece, in gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero del 118 all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo ha riportato un trauma cranico, toracico e addominale e sarà sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico.

" È stato un incidente nel parcheggio scolastico. Ora tutta la nostra attenzione è rivolta alle persone coinvolte in questo incredibile incidente ", ha spiegato una delle titolari del nido all'AdnKronos.

La dinamica è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno sequestrato il suv per capire se a causare il movimento della vettura sia stato un guasto tecnico o altro.