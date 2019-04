Auto travolta dalla piena: trovato corpo della donna dispersa

È stato ritrovato il corpo senza vita di Maria Grazia Milani, la donna milanese di 80 anni, scomparsa ieri a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa). L'auto su cui viaggiava insieme al marito è stata travolta dalla piena del torrente Pavone.

Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina, poco dopo la ripresa delle ricerche, a circa 5 km di distanza dal luogo della scomparsa.

I fatti

Ieri, l'auto sulla quale viaggiava con il marito era stata inghiottita dall'acqua. L'uomo era riuscito a mettersi in salvo dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre la moglie era rimasta intrappolata nella vettura.

Le ricerche dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine erano andate avanti per tutta la giornata. L'auto della coppia era stata trovata a circa 300-400 metri a valle, ma della donna non c'era traccia. In mattinata, il ritrovamento del cadavere.

Da tempo residenti a Santa Margherita Ligure (Genova), i due 80enni erano in vacanza nella loro casa di campagna in Toscana. L'uomo, Fabrizio Salvadori, ha riferito ai carabinieri che con la sua auto aveva tentato di guadare il torrente per raggiungere l'abitazione. Ma il nubifragio che si è abbattuto sulla zona aveva fatto alzare il livello dell'acqua, che poi ha travolto il veicolo.