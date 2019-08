Autostrade, sciopero casellanti: possibili disagi nella domenica del controesodo

Possibili problemi in vista per gli automobilisti nella giornata di domani a causa dello sciopero nazionale degli addetti all’esazione ai caselli proclamato dalle organizzazioni sindacali dalle 10 alle 14 di domenica 25 agosto e dalle 18 alle ore 2 di lunedì 26 agosto.

Per la protesta si fermerà anche il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero e quello impiegato con turni sfalsati e spezzati nelle ultime 4 ore della prestazione mentre i tecnici e amministrativi si fermeranno le prime 4 ore del proprio turno del prossimo lunedì.

“Dallo sciopero resta escluso tutto il personale previsto dalla legge sull’esercizio del diritto di sciopero ed alla regolamentazione provvisoria del settore” , si legge in una nota di Autostrade per l’Italia.

Per alleviare i possibili disagi, la stessa società ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti in una domenica di controesodo.

Innanzitutto è previsto il potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia. Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico sarà rafforzata la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti.

Costante sarà il servizio di informazioni sulla viabilità, attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili, che fornirà agli automobilisti aggiornamenti sulla situazione del traffico presso le principali stazioni.

Lo sciopero proclamato in una giornata in cui è previsto un forte traffico di rientro dalle località vacanziere non è piaciuta al presidente dell’Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona, che ritiene “inaccettabile e vergognoso uno sciopero del personale delle autostrade proprio durante il controesodo” . Dona, pertanto, chiede che il ministro dei Trasporti Toninelli intervenga precettando i casellanti e “come previsto dalla legge n. 146 del ‘90, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, adotti un’ordinanza, disponendo il differimento dell’astensione collettiva ad altra data”. “E’ evidente – prosegue il presidente dell’Unione nazionale consumatori - che, in questo settore chiave, va rivista la regolamentazione, oramai anacronistica”.