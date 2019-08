Avellino, furti nelle abitazioni: foglio di via per tre extracomunitari

Viaggiavano a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, con targa straniera, alla periferia di Avellino quando sono stati individuati e fermati dagli agenti del locale commissariato di polizia. A finire nei guai due romeni e un bulgaro, che appartenevano alla banda dell’Est dedita ai furti negli appartamenti.

I poliziotti li hanno inseguiti e bloccati prima che fuggissero. Nel corso della perquisizione sono stati trovati attrezzi utili per lo scasso, oltre a guanti in lattice e sacchi per caricare la refurtiva. I tre malviventi sono stati condotti in Questura per l’identificazione.

Nei loro confronti c’è l’accusa di furto aggravato, dato che si tratta degli autori dei raid compiuti nelle case della periferia di Avellino, tra cui Bellizzi Irpino e contrada Cesine, nelle scorse settimane. Adesso per loro si aprono le porte del tribunale, con un processo che si preannuncia veloce, visto che verranno espulsi dal territorio italiano.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?