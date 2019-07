Avetrana, abusi sessuali nei confronti di una disabile. Due arresti

Una storia drammatica ad Avetrana, Comune in provincia di Taranto. Due uomini di 29 e 46 anni sono stati tratti in arresto dagli agenti di polizia del commissariato di Mesagne, in provincia di Brindisi, con l'accusa di violenza sessuale. La vittima è una ragazza disabile di 18 anni. Sui due l'odioso reato, commesso a gennaio scorso, è aggravato dal fatto di aver approfittato della fiducia e delle condizioni di inferiorità psichica della vittima.



Ancor più tragica la cosa se si pensa che i due uomini responsabili delle violenze sessuali erano il convivente della sorella maggiore della vittima ed un loro amico. I due avrebbero convinto la ragazzina ad uscire dalla abitazione di uno di loro con la scusa di buttare l'immondizia. Uno dei due l'avrebbe poi costretta ad appartarsi con lui (nel primo episodio) e nel secondo episodio ci sarebbero stati entrambi gli amici ad abusare di lei a turno.

Le indagini sono state portate avanti dalla polizia di Brindisi e coordinate dalla procura di Taranto, sono iniziate a febbraio scorso dopo l'allarme lanciato dalla dirigente scolastica e da una insegnante di sostegno della giovane disabile. La vittima, stando alle indagini, aveva rivelato ai suoi insegnanti le violenze subite attraverso un biglietto.