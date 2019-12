Trovato in possesso hashish destinata alla vendita, arrestato tunisino

Andava in giro in auto tenendovi dentro diverse dosi di sostanza stupefacente destinati alla vendita ma è stato scoperto dai carabinieri ed arrestato. Il fatto è successo ad Erice, in provincia di Trapani e il protagonista dell’illecita attività è il tunisino Naoufel Ayed di 29 anni, residente a Valderice. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini dello spaccio. I militari si sono imbattuti nel 29enne mentre stavano eseguendo uno dei servizi perlustrativi per la prevenzione dei reati sia nel centro cittadino ma anche nelle zone periferiche della città.

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, i carabinieri si trovavano a transitare la località bivio Cappuccini quando, all’improvviso, hanno notato una macchina di grossa cilindrata provenire da una contrada vicina. Ebbene, l’uomo alla guida vedendo gli uomini in divisa, ha effettuato una brusca manovra per svoltare repentinamente in un’altra via.

L’atteggiamento è apparso agli occhi dei militari come quello tipico di chi, avendo qualcosa da nascondere, avesse voluto sottrarsi ai controlli e defilarsi in altra zona. Imboccata la strada regionale Immacolatella, l’uomo è stato inseguito dai carabinieri che si sono messi subito a bordo delle loro gazzelle per andargli dietro e fermarlo. Dopo un breve inseguimento nel traffico della città, il 29enne è stato bloccato. Sin dall’inizio ha manifestato un palese nervosismo rendendo evidente la sua preoccupazione.

Nel frattempo l’uomo faceva scivolare dalle mani una sigaretta accesa costruita artigianalmente che indirizzava verso il lato del sedile posteriore. L’odore acre era quello tipico dell’hashish e questo particolare non è sfuggito ai carabinieri che hanno proceduto con la perquisizione personale e della macchina dopo aver invitato il tunisino a consegnare l’eventuale stupefacente in suo possesso. Durante i controlli sono stati rinvenuti 32 grammi di hashish suddivisi in 10 dosi, pronti ad essere destinati alla vendita. Lo stupefacente era nascosto all’interno degli slip. Dentro un porta occhiali sono stati ritrovati invece banconote di piccolo taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Considerata la rilevante quantità dello stupefacente, tra l’altro suddiviso in dosi e quindi quasi certamente non destinato ad uso personale, Naoufel Ayed è stato arrestato. Una volta condotto in caserma ed espletate le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Quello di ieri è uno dei tanti interventi che i carabinieri della provincia di Trapani stanno eseguendo con maggiore frequenza in questo periodo. A ridosso delle festività natalizie sempre più vicine, il fenomeno della vendita illegale di stupefacenti è in continua progressione.