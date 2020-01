Rapinano gli anziani e feriscono il suo vicino: presi i malviventi

Avevano rapinato in casa due anziani seminando il panico e portando via i risparmi della coppia e alcuni monili d’oro. Per guadagnarsi la fuga avevano anche ferito un vicino di casa intervenuto per aiutare i poveretti impauriti. Sono riusciti a scappare ma, a distanza di qualche mese, sono stati individuati ed arrestati dai carabinieri di Acireale, in provincia di Catania, luogo in cui è avvenuto il fatto. Si tratta di Alfio Maugeri, 41enne del posto e Davide Copercini, 34enne, già detenuto per altri crimini nel frattempo commessi. Il fatto risale allo scorso 12 luglio nella frazione Guardia di Acireale.

Era mattina quando i due delinquenti, giunti a bordo del loro scooter e con il volto travisato da appositi caschi da motociclista, sono riusciti ad entrare nell’abitazione della coppia. La situazione dei coniugi era alquanto delicata: lui, disabile, era impossibilitato a difendersi perché costretto su una sedia a rotelle, lei terrorizzata dalla paura è rimasta immobile. I rapinatori li avevano minacciati con una lima di ferro. Sottoposte alle minacce anche una vicina di casa che si trovava a fare compagnia agli anziani e un’operatrice socio assistenziale che li stava accudendo. Nel giro di pochi minuti in quella casa si è scatenato il panico ma nessuno poteva chiamare aiuto perché i malviventi erano pronti a fare del male al primo che ponesse in essere un’azione poco gradita.

Dunque Maugeri e Copercini sono entrati nella camera da letto e hanno afferrato i pochi ed unici risparmi della coppia:1500 euro. Sono inoltre riusciti anche a mettere in tasca alcuni monili d’oro per darsi alla fuga. Mentre stavano per andare via, la vicina di casa ha iniziato ad urlare richiamando le attenzioni di un uomo che si trovava vicino l’abitazione il quale non ha esitato ad intervenire immediatamente per bloccare i rapinatori. Dopo una breve colluttazione ha avuto però la peggio: è stato ferito all’addome e al torace con la lima. Fortunatamente le ferite riportate non sono state fatali. I due rapinatori sono riusciti a scappare facendo perdere le loro tracce.

A partire da quel momento i carabinieri hanno avviato le indagini e, grazie ai sistemi di videosorveglianza della zona e alle attività tecniche del caso, sono riusciti a risalire all’identità dei due. Dunque la procura di Catania, dopo aver acquisito gli elementi di responsabilità a carico dei due ha emesso il provvedimento che ne ha determinato l’arresto. Maugeri è stato associato al carcere di Catania, Piazza Lanza, dove il suo complice si trovava già per un altro fatto di reato nel frattempo commesso.