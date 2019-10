Aviano, incendio nel deposito rifiuti: scuole chiuse

Paura ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove nella notte di sabato 12 ottobre è divampato un vasto incendio nel deposito dell'azienda di rifiuti Snua; precisamente le fiamme hanno preso corpo nella zona industriale della città, in un capannone dell'impianto di compostaggio e trattamento rifiuti di via De Zan.

#12ottobre 9:00, nella notte #incendio nel deposito di un'azienda di rifiuti ad Aviano (PN): 4 squadre di #vigilidelfuoco al lavoro, in corso le operazioni di spegnimento pic.twitter.com/79ZSKC4fFS — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 12, 2019

Al momento non dovrebbero esserci persone ferite; le chiare cause del rogo rimangono ancora da chiarire, ma non è assolutamente da escludere l'ipotesi di un fenomeno di autocombustione: sono stati coinvolti 3mila quintali di materiale non riciclabile. Si resta in attesa di una risposta da parte dei tecnici dell'Arpa circa la qualità dell'aria ed eventuali rischi per la popolazione.

Scuole chiuse a Roveredo

Improvvisamente il cielo è stato completamente coperto da una grossa nube di fumo scaturita dal rogo di materiale ingombrante e plastiche. Resta da capire se vi sono rischi per la salute dei cittadini. Nel frattempo in via precauzionale il sindaco di Roveredo Paolo Nadal ha provveduto alla chiusura delle scuole poiché il fumo si sta dirigendo verso la città in questione.