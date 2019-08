Avola, si chiude in casa e dà fuoco all’appartamento

Intervento difficile per gli agenti del Commissariato di Avola, comune in provincia di Siracusa. Un uomo di 39 anni, dopo essersi chiuso in casa, ha dato fuoco all’appartamento. I poliziotti sono riusciti a intervenire e, dopo averlo tratto in salvo, lo hanno denunciato. Il 39enne è stato sottoposto a un Tso, ha infatti problemi psichiatrici. Ieri notte, verso le 3, un uomo ben conosciuto alle Forze dell’ordine anche per i suoi problemi psichici, si è chiuso nella sua casa sita in via M.C Salonia, ad Avola, e ha dato fuoco all’appartamento.

I poliziotti intervenuti sono riusciti a dialogare e a convincere l’uomo ad aprire la porta di casa. Immediatamente sono entrati nell’abitazione i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Con loro anche il personale sanitario che si è occupato del 39enne. Per lui solo qualche ustione leggera. E’ stato accompagnato all’ospedale di Siracusa per essere medicato. L’uomo è poi stato denunciato con l’accusa di danneggiamento a mezzo incendio.

Soccorsi anche alcuni residenti nel palazzo che sono rimasti lievemente intossicati dal fumo delle fiamme. L’uomo è stato quindi trasferito al Reparto di Psichiatria dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, dove è stato sottoposto a un Tso. Dopo che i Vigili del fuoco hanno appurato la sicurezza e le condizioni dello stabile, i condomini hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.