Avrebbe molestato 4 minorenni al campo estivo: indagato un allenatore di pallavolo

Sarebbe entrato nelle loro stanze e avrebbe iniziato a toccarle e palpeggiarle. Poi avrebbe detto loro di non dire niente a nessuno, altrimenti si sarebbe arrabbiato. Per fortuna le ragazzine hanno disubbidito e hanno raccontato ai genitori quello che era successo in una colonia estiva del litorale massese.

Come riporta Il Tirreno, dopo la testimonianza delle bambine un uomo è indagato per violenza sessuale e per violazione di domicilio, in quanto il pubblico ministero gli contesta di essere entrato nelle stanze contro la loro volontà. Vittime 4 minorenni di età compresa tra i 10 e i 12 anni, tutte originarie di Firenze. L’uomo, che proviene da Como, era il loro allenatore di pallavolo.

Secondo la ricostruzione della procura, i fatti si sono svolti lo scorso 4 luglio. All’alba l’uomo si sarebbe introdotto nelle due stanze in due distinti momenti. Nella prima camera l’allenatore avrebbe abbassato i pantaloncini di una bimba, provando a tirarle già le spalline della canottiera e poi sarebbe andato dalla compagna di stanza srotolandole la canottiera del pigiama e massaggiandole la pancia e il petto. Poi nella seconda camera avrebbe abbassato gli slip di una ragazzina dandole dei pizzicotti e avrebbe cominciato a fare dei grattini sulla schiena all’altra bambina. Quest’ultima non l’ha presa bene, ha tentato di andare in bagno ma l’uomo l’avrebbe bloccata mettendosi di fronte alla porta. Ora le indagini degli inquirenti cercheranno di chiarire le responsabilità dell'uomo.