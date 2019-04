Avvistato Ufo sulle alture di Savona, l'appello: "Chi ha visto, ci contatti"

Un oggetto volante non identificato è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza privata, sulle alture di savona, in Liguria. A rendere pubblica la segnalazione è l’ufologo Angelo Maggioni di “Ufo Italia Network”, che assieme al collega Antonio Bianucci, lancia un appello: “Chiunque avesse visto, fotografato o filmato qualcosa di insolito, nella notte tra il 10 e l’11 aprile, invi pure il materiale al seguente indirizzo mail ufoitalianetwork@gmail.com".

“Studiando approssimativamente la traiettoria di questo oggetto - aggiunge Maggioni - è lecito pensare che si sia diretto verso la zona ‘calda’ del Savonese: Madonna degli Angeli, dove da anni si parla di una ipotetica base aliena”. L’avvistamento risale alle 00.24 dell’11 aprile. Da un esame incrociato per verificare, in quel momento, la presenza della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), l’esito si è rivelato negativo come mostra lo stesso sito che ne pubblica orari e visibilità.

“La provincia di Savona - ancora Maggioni - risulta tra le più attive in Italia come avvistamenti di oggetti non identificati. Dal primo, ipotetico, Ufo crash (lo schianto al suolo di un Ufo precipitato in volo, ndr) del 1974 al largo di Bergeggi, agli avvistamenti collettivi sia di singoli oggetti non identificati che di vere e proprie flotte, tutte provenienti da Madonna degli Angeli o dirette verso lo stesso punto”.

Prosegue Maggioni: “L’ultimo oggetto, in ordine di tempo, sembra avere una dimensione importante, se consideriamo che la ripresa è di una semplice cam di sorveglianza privata e dunque poco sensibile alla profondità notturna, con traiettoria intelligente che forma quasi una lettera ‘L’: proveniente dal mare, direzione Genova, e diretta verso monte, a Savona".

Conclude: "Durante la traiettoria assume una luminosità più potente, forse dovuta a un effetto ottico di angolatura della stessa camera, tendente al bianco. L'oggetto, inoltre, sembra avere un moto rotatorio su sé stesso, come per la maggior parte di sfere avvistate in tutta Italia. Non possiamo, però, sapere, se si siano uditi suoni o rumori particolari. A causa delle condizioni meteo poco favorevoli, possiamo comunque escludere la presenza, in cielo, di lanterne cinesi o droni civili e amatoriali. Rimane, dunque un mistero”.