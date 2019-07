Ordinano cibo e pestano fattorini: è caccia alla baby gang

Depredavano e malmenavo i fattorini che consegnavano cibo a domicilio. Questo era ciò che accadeva a Bari, nel quartiere San Paolo, ad opera di una baby gang locale. Una vera e propria organizzazione delinquenziale che, da settimane ormai, aveva messo in atto un piano a dir poco diabolico e bieco ai danni del food delivery Glovo.

Il gruppo di teppisti, presumibilmente composto da ragazzi di età non superiore ai diciotto anni, aveva trovato il modo per appropriarsi di cibo senza sborsare un soldo. Si riunivano alla sera, sul tardi, per mettere in atto la truffa lontano da occhi indiscreti. Si fingevano dei comunissimi clienti e, mediante l'utilizzo di un'App apposita, ordinavano pietanze a raffica, certi che non ne avrebbero pagata neanche mezza o se ne sarebbero accaparrati una quantità extra. Quando il pony-express raggiungeva l'indirizzo indicato nella fattura di consegna, infatti, veniva aggredito e razziato dell'intero carico alimentare. In un caso specifico, un rider sarebbe stato colpito con una pietra riportando lesioni importanti alla testa.

La baby gang è stata sgominata dagli agenti della polizia mobile di Bari che, a seguito di numerose segnalazioni, si è messa sulle tracce dei delinquenti. Per ora, si hanno notizie certe solo di uno degli aggressori, a quanto pare, un neo diciottenne incensurato che sarebbe stato arrestato all'alba di questa mattina e condotto nel carcere del capoluogo pugliese.

Restano ancora da identificare gli altri membri del gruppo ma gli inquirenti sembrerebbero certi si tratti di minorenni. Intanto, la piattaforma Glovo, finita malauguratamente nel mirino della banda, ha escluso il quartiere San Paolo dall'area operativa delle consegne già da alcuni giorni.

Si attendono risvolti importanti nelle prossime settimane.