Banksy ha rivendicato il graffito. Ora il palazzo sale a 4,5 milioni

Il graffito che ritrae un baby naufrago in piedi con una torcia che emana fumo rosa, sarebbe attribuibile a Banksy, celebre writer i cui dipinti raggiungono cifre altissime. La foto del baby naufrago sarebbe infatti apparsa sul suo profilo Instagram, e tanto è bastato per pensare che fosse lui l’autore. Il graffito in questione era comparso a maggio sulla facciata di un palazzo nel canale di Ca’ Foscari, a Venezia. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Veneto, l’agenzia Engels&Volkers, nota per la compravendita di immobili di lusso, proprio ieri ha annunciato “questa volta l’artista ha scelto Venezia come teatro per la sua nuova opera, e in particolare un palazzetto storico in zona San Pantalon, in vendita da noi” . E nello stesso tempo sul sito ufficiale dell’agenzia immobiliare le foto del dipinto si sono moltiplicate. Il costo per acquistare palazzo e opera è di quattro milioni e mezzo di euro.

Gli agenti immobiliari hanno però tenuto a precisare che il prezzo per l’acquisto dell’immobile è il medesimo da diversi mesi. Non avrebbe quindi subito variazioni. Le critiche non sono mancate. Soprattutto da parte del Gruppo 25 Aprile che da sempre è impegnato contro lo spopolamento della città lagunare, assolutamente contrari a usare il nome di Banksy per riuscire ad attirare compratori inglesi. Anche un’altra opera dell’artista aveva suscitato clamore, Venice in oil, esposta in via Garibaldi. Il video postato sempre sulla sua pagina di Instagram mostrava sia la curiosità dei passanti che l’arrivo delle Forze dell’ordine che lo hanno obbligato ad andare via perché privo dei regolari permessi.

L’opera era composta da nove tele rappresentanti una nave che entra, nel vero senso della parola, in città. Ancora avvolta nel mistero la vera fisionomia dell’artista. Infatti sul luogo erano presenti due persone. Un professore circa 80enne e un uomo più giovane con la barba. Ma sembra che nessuno dei due fosse in realtà Banksy. I vigili affermano infatti di aver allontanato un uomo francese sui 50 anni.