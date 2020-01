Quel "bacio" tra le rocce atteso da 20mila anni

Un "bacio" atteso da 20mila anni. E lo scorso novembre, la stalattite e la stalagmite delle Grotte di Pertosa, in provincia di Salerno, si sono finalmente incontrate.

" Si stima che da circa ventimila anni queste concrezioni crescano lentamente cercando di toccarsi ", spiegano sul profilo Facebook delle Grotte, in cui è stata condivisa anche l'immagine dell'"Unione". L'immagine mostra le due rocce vicinissime, " che stanno per congiungersi: Andranno a formare un unico corpo, che prenderà il nome di 'colonna' ". Il "bacio" tra la stalattite e la stalagmite è stato condiviso in occasione del raggiungimento dei 20mila utenti ad essersi interessati della pagina.

La stalagmite (la parola deriva dal greco e significa "goccia", come ricorda il Corriere della Sera) è una formazione calcarea che dal pavimento di una grotta risale verso l'alto. La stalattite (il cui nome significa "gocciolante"), anch'essa prodotte dall'accumularsi nel tempo del carbonato di calcio, si forma, invece, dal soffitto e scende verso il basso. La creazione di questi tipi di formazione richiede tempo e, perché se ne crei una di grandi dimensioni possono volerci anche migliaia di anni. Solitamente, questi accumuli calcarei hanno una forma cilindrica, ma se la grotta è percorsa da correnti d'aria, la loro forma può variare.

Il Corriere della Sera ricorda anche che le Grotte in cui è avvenuto il curioso fenomeno sono situate nel massiccio dei Monti Alburni, tra i Comuni di Pertosa, Auletta e Polla e si sviluppano sotto il livello del mare per 263 metri. Dal 1932 questa attrattiva naturale accoglie i visitatori, attirati da due particolarità: sono le uniche grotte in Italia che permettono la navigazione del fiume sotterraneo Negro e rappresentano le sole, a livello europeo, a conservare i resti di un villaggio del II millennio a.C., che era costruito su palafitte.