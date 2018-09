Badante ruba l’oro a una coppia di anziani, ma giudice la scagiona: "Danno esiguo"

Una badante ha rubato tanto oro e tanti ricordi a una sfortunata coppia di pensionati di Bologna, ma una volta colta in castagna il pm ha disposto per lei l’archiviazione.

La ladra è una quarantenne bolognese e le sue vittime sono due anziani 80enni, marito e moglie, derubati tra il settembre e il dicembre del 2017. Per loro, quindi, il danno e la beffa. E si sfogano così a Il Resto del Carlino: "Nella richiesta di archiviazione mancava soltanto che il pm ci chiedesse di mandare alla ladra un mazzo di fiori e tante scuse" .

"La ragazza lavorava da noi da tempo, mia moglie si fidava ed era anche affezionata. Non ci siamo accorti subito dei furti. Ma il giorno di Natale dovevamo andare a pranzo e mia moglie è andata a prendere, dove li custodivamo, i gioielli. E ha trovato tutti gli astucci vuoti. Solo la badante sapeva dove tenevamo l’oro. E allora abbiamo capito" aggiunge l’anziano signore.

La badante dalla mano lunga, dopo aver negato, ha confessato sia alla coppia sia all’arma dei carabinieri, raccontando come sia andata a rivendere i gioielli ai vicini compro oro, ottenendo in cambio un malloppo di decine di migliaia di euro.