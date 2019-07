Badante ubriaca picchia 92enne e prende a calci i carabinieri

È rincasata ubriaca e fuori di sé, ha percosso la donna di 92 anni che aveva in affidamento e preso a calci i carabinieri che sono intervenuti. Una badante romena di 52 anni è finita in manette a Moncalieri, paesino del Torinese, per i reati di lesioni aggravate, abuso dei mezzi di correzione, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Rientrata nell'abitazione dove avrebbe dovuto prendersi cura della 92enne ha invece aggredito l'anziana, che avrebbe poi raccontato di essere stata strattonata per i capelli dalla badante per la casa, spintonata a destra e a manca contro i mobili e di essere stata scaraventata ancora più pericolosamente contro il vetro di una finestra, andato in frantumi. I carabinieri avrebbero poi effettivamente riscontrato nell'appartamento i segni dell'aggressione.

L'anziana è riuscita ad affacciarsi dal balcone e a gridare per chiedere aiuto. Per fortuna le urla sono state sentite da alcuni vicini che hanno chiamato il soccorso dei militari. Nell'intervento la 52enne ha pensato bene di prendere a calci anche i carabinieri che hanno dovuto bloccarla con la forza e ammanettarla.

Come riportato dalla stampa locale, la 92enne è stata medicata in ospedale per le ferite riportate in tutto il corpo ed è già stata dimessa.