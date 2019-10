Badanti dimenticano di fare il 730: tredici indagati

Colf e badanti nel mirino della guardia di finanza. Ben tredici lavoratori avrebbero “dimenticato” di dichiarare i loro redditi percepiti per lavori domestici. La guardia di finanza di Pistoia ha quindi avviato le indagini, arrivando a scoprire ben 450mila euro non dichiarati al Fisco.

Tutti i soggetti controllati, tredici, sarebbero risultati evasori totali, in quanto avrebbero omesso la dichiarazione dei redditi per i compensi ricevuti. Tutto sarebbe partito da uno studio minuzioso da parte dei militari sui dati che l’Inps aveva fatto avere loro. Una lista completa dei dati anagrafici di datori di lavoro che avevano provveduto a tutti gli obblighi contributivi.

In questo modo sono emersi i nomi di lavoratori fantasma, del tutto sconosciuti al Fisco. Sarebbero tredici le badanti che non hanno pensato a dichiarare i propri redditi, per un valore totale di 450mila euro. Le persone indagate sono state segnalate all’Agenzia delle Entrate. Non è la prima volta che questa categoria di lavoratori finisce sotto la lente d'ingrandimento delle Fiamme Gialle. A settembre era stata scoperta una maxi evasione nel torinese, ben 4milioni di euro.