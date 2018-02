Bagna la strada con l'acqua. ​E la donna viene multata

Lei si chiama Cinzia Malvaso e nella foto pubbliata dal Resto del Carlino tiene in mano una multa. In bella vista. È il verbale redatto dai vigili di Modena che hanno firmato la contravvenzione perché Cinzia, mentre puliva il suo cortile, ha fatto cadere un po' d'acqua (poca) sull'asfalto della strada.

Vi sembrerà assurdo, forse. Ma sembra essere proprio così. "Lo scorso giovedì - ha detto la donna al Quotidiano Nazionale – ho pulito il cortile di casa, da poco ristrutturato con regolare autorizzazione comunale. In prossimità del cancello – spiega – ci sono due caditoie deputate a raccogliere e assorbire l’acqua. Dal cancello, però, ne è fuoriuscita un po’, di quella potabile, usata per cucinare, e priva di inquinanti". Insomma, acqua pulitia. Mica rifiuti. Eppure nonostante il liquido finito in strada fosse "l'equivalente di un secchio", sul posto sono arrivati i vigili. "Quando io e mio marito abbiamo visto gli agenti ci siamo spaventati - ha detto la donna - ma poco dopo è subentrato lo stupore per la ramanzina sull’acqua finita in strada. Sembravamo due monelli indisciplinati presi con le mani nel…barattolo della marmellata… Non pensavamo che un secchio d’acqua limpida, presto assorbito, avesse avuto il potere di distogliere le forze dell’ordine da servizi ben più necessari, ma capisco".

La signora ora presenterà ricorso attraverso un legale. Non pensava che versare dell'acqua in strada potesse essere la causa di una multa.