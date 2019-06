Bahamas, 21enne uccisa da tre squali davanti ai genitori

Tragedia alle Bahamas. Una ragazza di 21 anni, Jordan Lidsey, stava facendo snorkeling quando è stata raggiuta da tre squali che hanno inziato ad attaccarla. Il braccia destro è stato strappato dalla furia di uno degli squali, mentre il sinistro è stato preso a morsi. I predatori l'hanno feriti anche alle braccia e ai glutei. Alla scena hanno assistito i genitori della giovane. Impotenti, hanno cercato di avvisare la figlia urlando, ma non c'è stato nulla da fare. Ormai era troppo tardi e gli squali l'avevano circondata.

Come riporta Il Messsaggero, Jordan Lidsey è stata dichiarata morta all'ospedale di Nassau. Un portavoce del Dipartimento di Stato ha dichiarato alla Abc: "Possiamo confermare che una cittadina degli Stati Uniti alle Bahamas è stata attaccata da almeno uno squalo il 26 giugno".

Il Mirror, invece, ha riportato le reazioni del padre della giovane: "Era così premurosa, amava tutti gli animali ed è ironico che sia morta proprio a causa da uno squalo. Ci manca già tanto". "Eravamo sbalorditi e scioccati quando abbiamo saputo che una ragazza era stata morsa ed era grave", racconta invece un testimone. Un'indagine è in corso e farà luce su quanto accaduto.



SHARK ATTACK: Officials in the Bahamas say 21-year-old Jordan Lindsey of Torrance was killed in a shark attack near Rose Island today. 3 sharks involved, right arm severed. Witness took this photo of a tiger shark she says was involved in the attack. @FOXLA

Photo: Jace Holton pic.twitter.com/3yUqXNPLik