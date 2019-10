Bimba di un anno finisce in ospedale dopo avere ingerito droga: è grave

Una bambina di un anno ingerisce della droga e finisce in ospedale. Le sue condizioni di salute sembrerebbero piuttosto critiche.

" La mia bambina ha avuto le convulsioni e poi ha perso i sensi ". Con queste parole il padre della piccola avrebbe affidato la figlia alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Stando a quando riporta l'edizione odierna de Il Messaggero , i fatti sarebbero occorsi nella serata di giovedì, a Foggia. A seguito di un improvviso malore, i genitori della bambina, una coppia nomade di origini croate, si sarebbero recati di tutta furia all'ospedale Riuniti di Foggia. Il quadro clinico della piccola è apparso subito fortemente compromesso tanto che i medici, per evitarle il peggio, sono stati costretti ad intubarla all'istante.

Subito dopo l'intervento salva-vita, si è cercato di indagare la causa del collasso. Da una serie di accertamenti diagnostici è emerso che la piccola avesse ingerito una quantità quasi letale di sostanze stupefacenti. Gli esami delle urine, poi, hanno fugato ogni dubbio: si trattava di cannabinoidi.

Appurata l'entità della sofferenza, come da protocollo, i sanitari hanno informato immediatamente i carabinieri della vicenda. Dunque, i militari dell'arma hanno prontamente interrogato i genitori della bambina e perquisito la loro abitazione. I due, un 39enne e un 35enne rom, avrebbero altri quattro figli, tutti minorenni, e vivrebbero in una roulotte campeggiata in località Incoronata, una piccolo borgo non lontano da Foggia. Sebbene entrambi i coniugi abbiano precedenti penali per reati contro il patrimonio, non sono state rivenute tracce di droga all'interno del camper e nell'area circostante l'abitazione.Tuttavia, la loro posizione è al vaglio degli investigatori e della Procura di Foggia in quanto non avrebbe fornito elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto.

Intanto, la bambina è ricoverata in coma farmacologico. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma stazionarie.