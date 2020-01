Ingoia una cuffia Airpods: paura per bimbo di 7 anni

Klara Stroud per Natale aveva regalato a suo figlio le famosissime cuffie Airpods, le wireless di casa Apple tanto di moda fin dalla prima generazione. Secondo la ricostruzione che la stessa mamma di Atlanta ha fatto sui social suo figlio di appena 7 anni ne avrebbe accidentalmente ingoiata una.

La donna ha voluto raccontare la sua esperienza attraverso uno straziante post su Facebook: " Non posso crederci che questo stia accadendo. Il mio bambino, il mio bambino ". Il ragazzino è stato immediatamente trasportato in ospedale dove una lastra ha effettivamente rivelato che all'interno dello stomaco era contenuta una cuffietta.

" No more Airpods for this kid! ", il commento di Klara dopo che i medici sono riusciti a rimuovere la cuffietta dallo stomaco del bambino. Nell'ospedale i dottori hanno cercato di rassicurare la madre che l'accessorio, dopo essere stato ingoiato senza complicazioni, avrebbe attraversato tutto il corpo per poi essere espletato nelle naturali funzioni biologiche, come si legge sul Today. La mamma di Atlanta ha voluto scrivere il post per mettere in guardia tutte le mamme che durante il periodo natalizio siano entrate in un Apple Store per acquistare uno degli accessori più venduti della società di Cupertino. La stessa società ci ha tenuto a precisare che molti degli accessori venduti possono risultare dannosi se ingoiati. Il dottor Sean McGann del Thomas Jefferson University Hospital di Philadelphia ci ha tenuto a precisare che: " L'ingoio di oggetti estranei è un caso molto comune in pediatria. Io, dal mio punto di vista, non ho mai sentito nessuno che avesse ingoiato una cuffietta Airpods ". Il dottore ha poi continuato: " I bambini possono ingoiare una quantità assurda di oggetti. Da quando lavoro nel reparto pediatrico delle emergenze dell'ospedale di Philadelphia non mi sorprendo più di nulla ".