Padova, bimbo appena nato e già drogato: tolto ai genitori

A Padova un bambino appena nato è risultato già drogato. La colpa è riconducibile a mamma e papà, entrambi infatti farebbero uso di sostanze stupefacenti. Il piccolo, poco dopo essere venuto alla luce, è stato ricoverato nel reparto neonatale di un ospedale del Distretto Alta Padovana. Il neonato presentava infatti chiari segni di intossicazione da sostanze stupefacenti. Il tribunale dei minori di Venezia ha deciso di togliere il bambino ai genitori e di affidarlo ai servizi sociali, dopo che le analisi tossicologiche su mamma e papà del bimbo hanno confermato quanto già si sospettava. Entrambi sono risultati tossicodipendenti.

Il Giudice è intervenuto in seguito alla segnalazione degli assistenti sociali presenti nel reparto ospedaliero. Il bambino, come spiegato da corrieredelveneto, sarebbe venuto in contatto con la droga in modo accidentale, sembra quindi che non sia mai stata assunta direttamente dalla creatura. Ancora non è chiaro di quale tipo di droga si stia parlando. Per questo serviranno ulteriori indagini.