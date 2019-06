Banda dei tir. Dieci componenti arrestati e sei denunciati

Le indagini hanno portato all’arresto di 10 componenti della banda dei tir. I delinquenti lavoravano in particolar modo sull’autostrada A4, la Torino-Milano, e nel milanese. I camion venivano solitamente assaliti mentre si trovavano fermi in sosta, nelle piazzole apposite o nelle aree di servizio, durante le ore notturne, e derubati del loro intero contenuto. Dieci persone appartenenti alla banda sono finite in manette e sei sono state denunciate.

Tutto ha avuto inizio nell’agosto dello scorso anno, quando un autista si è recato presso le Forze dell’ordine della sezione di Novara Est per effettuare una denuncia. L’uomo infatti ha raccontato di essersi fermato a tarda notte con il suo mezzo in una piazzola di sosta dell’autostrada, per riposarsi. In seguito ha fatto l’amara scoperta, il suo mezzo pesante era infatti stato alleggerito da alcuni delinquenti. Il tir in questione, che trasportava capi d’abbigliamento del valore totale di circa 70mila euro, era stato completamente svuotato.

Da quella denuncia è partita un’inchiesta da parte della Polizia di Novara che venerdì mattina è riuscita ad arrestare dieci persone, ritenute componenti della banda dei tir. Altri sei individui sono invece stati denunciati, in attesa di ulteriori approfondimenti. Secondo quanto emerso, tutti gli indagati sarebbero provenienti dall’Europa dell’Est. La banda prendeva di mira gli autotrasportatori che avevano deciso di fermarsi per la notte, in modo da schiacciare un sonnellino prima di riprendere il viaggio la mattina seguente.