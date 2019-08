Banda di vu cumprà scatenata. Vigile aggredito a calci e pugni

La mattinata in spiaggia finisce in rissa e a farne le spese è un vigile urbano che è stato preso a pugni e calci da un venditore abusivo. Siamo a Jesolo e tra i lettini roventi di questa calda estate girano i vu cumprà da spiaggia. Intorno alle 9 di ieri mattina però sale la tensione nei pressi di via Levantina, qualche metro prima degli ingressi che portano alla spiaggia. I vigili urbani, come riporta ilMessaggero, coordinati dal comandante Claudio Vanin entrano in azione quando vedono arrivare un gruppo di vu cumprà senegalesi. La "banda" è già conosciuta dai vigili e in queste settimane i senegalesi hanno già agito in modo violento per tutelare il loro business in nero. Appena i vigili provano a fermare uno dei venditori abusivi, si scatena la furia dei vu cumprà. Uno di loro colpisce un vigile in modo violento mettendolo ko.

Il vu cumprà si è scagliato con violenza contro il vigile e non c'ha pensato su molto: l'ha colpito con calci e pugni. Immediata la reazione dei colleghi che hanno fermato il venditore abusivo e hanno prestato soccorso al collega. Non è certo il primo episodio. In diverse spiagge italiane i vigili urbani vengono messi nel mirino dai venditori abusivi. Ed è per questo motivo che anche nel corso di questa estate 2019 prosegue l'operazione "spiagge sicure". Un piano di controllo e di presidio del territorio per frenare il business dei venditori abusivi. Un piano questo varato dal Viminale lo scorso anno e che lo stesso ministro degli Interni, Matteo Salvini ha rivendicato in un suo recente comizio a Cervia: "Comprare italiano è un atto politico. Si può stare qualche giorno sotto l’ombrellone, grazie a spiagge sicure, senza diciotto ’vu cumpra« che ti rompono le palle tutto il giorno".