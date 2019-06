Bari, cosmetici cinesi al fluoruro. Sequestrati 4 milioni di esemplari

Il Made in China impazza, le attenzioni, però, non sono mai troppe visto il commercio illecito di prodotti che possono rivelarsi nocivi, assai, nocivi, per il corpo. Il caso, l'ennesimo, è stato scoperto dalla guardia di finanza di Bari. Il sequestro è ingente, la cifra da capogiro: quattro milioni di cosmetici di provenienza cinese lì prodotti e intercettati dalle fiamme gialle pugliesi. Una maxi-operazione evidentemente che ha richiesto indagini capillari basate soprattutto sul monitoraggio di siti internet.

È via web, infatti, che correva la frode lungo le vie della rete specializzate nella vendita di questi prodotti. Due società romane sono state individuate in ragione dell'attività di commercializzazione, ritenuta dagli inquirenti illecita, dei prodotti cosmetici. Il marchio nel mirino è: Susy Make Up Italy. Le perizie effettuate accertavano i sospetti degli investigari: i prodotti risultavano nocivi per la salute perché contenevano i micidiali fluoruri, prodotti chimici che le normative italiana ed europea hanno bandito da tempo dai cosmetici. Il reato di frode in commercio è stato contestato a tre cinesi oltre alla violazione degli obblighi in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici.