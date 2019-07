Bari, cosmetici made in China: sequestrati 4milioni di prodotti

Prende il nome di "Aphrodite II" e si tratta dell'operazione internazionale congiunta condotta da Agenzie di Law Enforcement di 18 stati membri dell'Unione Europea, sostenuta da Europol, finalizzata a contrastare il diffuso fenomeno della vendita di prodotti contraffatti attraverso il canale dei social network. Nell'ambito della suddetta, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari ha sequestrato oltre 4 milioni di cosmetici made in China (commercializzati via web) estremamente pericolosi per la salute poiché contenenti sostanze chimiche, come i fluoruri, vietate dalla normativa italiana ed europea. Le indagini sono state condotte e sviluppate mediante un certosino monitoraggio di alcuni siti specializzati. In questo modo si è resa possibile l'individuazione di due società romane specializzate nella vendita illecita di cosmetici e prodotti per la cura del corpo contrassegnati dal marchio "Susy Make Up Italy". Analisi approfondite hanno poi rivelato la tossicità degli stessi. I fluoruri in essi contenuti, ad esempio, sono altamente nocivi.

Altri problemi derivano, invece, dall'impossibilità di risalire al luogo di produzione e dalla massiccia concentrazione di metalli pesanti che, in soggetti predisposti, possono dar luogo ad allergie anche gravi. Nichel, piombo, arsenico in prodotti i quali, come fanno sapere gli uomini della Guardia di Finanza, alimentano un ingente business dell'illecito che a sua volta produce redditi elevati. L'operazione "Aphrodite II" ha portato alla denuncia (a piede libero) alla competente Autorità Giudiziaria di tre cittadini di nazionalità cinese. Devono rispondere del reato di frode nell'esercizio del commercio e violazione degli obblighi derivanti dal regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici. Sono tuttora in corso accertamenti e approfondimenti investigativi finalizzati ad individuare ulteriori responsabili ed eventuali negozi fisici ubicati nel capoluogo pugliese e in provincia.