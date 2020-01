Bari, crolla il controsoffitto durante il veglione: quattro i feriti

Sarebbe potuto finire in tragedia il cenone di San Silvestro per alcuni baresi. Nella sala dell'hotel "Excelsior" a Bari, dove era in corso il veglione di capodanno, è crollata improvvisamente una parte del controsoffitto della sala ristorante. Come si vede dalla foto pubblicata sul giornale locale on line "Il Quotidiano Italiano", le macerie sono finite tra le sedie e sulla pista da ballo dove, presumibilmente, c'erano gli invitati al cenone dell'ultimo dell'anno.

Quattro sono le persone rimaste ferite nell'albergo del capoluogo pugliese, in via Giulio Petroni, in pieno centro cittadino. Mentre gli ospiti stavano cenando e ballando, improvvisamente alcuni pannelli in gesso si sono staccati dal soffitto colpendo quattro persone, come detto. Il fatto è accaduto verso l'una e dieci di notte. Secondo alcune fonti di stampa, i feriti hanno un'età compresa tra i venticinque ed i trentasei anni.

Erano tutti giovani pronti ad affrontare nel migliore dei modi il 2020, ma così non è stato. Per qualcuno di loro questo nuovo anno è iniziato nel peggior modo possibile, come si vede dal video pubblicato sulla pagina Facebook di "Antenna Sud".

Dei quattro feriti, tre sono stati trasportati all'ospedale "Di Venere", in via Ospedale di Venere, ed uno è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico di Bari, in piazza Giulio Cesare. Tre pazienti sono finiti in ospedale in codice rosso ed uno in codice giallo, secondo quanto riportato a ilGiornale da alcune fonti della Asl. Uno dei pazienti ha riportato un trauma cranico. Nessuna delle vittime, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Intanto il magistrato di turno ha disposto il sequestro della sala dell'hotel ed ora si porteranno avanti le indagini per capire la dinamica dell'accaduto e, soprattutto, perché è successoe se si poteva evitare.

Sulla pagina Facebook dell'albergo non c'è nessun cenno del veglione di ieri notte. L'appuntamento riportato sul social network è solo per oggi a pranzo. L'hotel è un punto di riferimento in città. Molto conosciuto in quanto, come si legge sulla stessa pagina Facebook, è " una struttura ideale per soggiorni turistici, eventi, riunioni e convegni ". Si tratta di uno stabile con centoquarantasei camere.

Ieri sera, secondo quanto si legge su "Baritoday" nella sala adibita al veglione, c'erano cento persone. Aveva appena terminato di cantare un duo e ci si stava per preparare alla serata danzante, probabilmente con il dj set. Poi il crollo del controsoffitto e i feriti, insomma una serata finita nel peggiore dei modi.