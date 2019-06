Rubano tutte le loro borse mentre fanno il bagno al mare

Non è di certo iniziata bene la calda stagione per una comitiva di dieci ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, che avevano deciso di andare al mare. Mentre erano in acqua sono stati lasciati letteralmente in mutande o, meglio, in costume. Mentre facevano il bagno, infatti, ignoti hanno portato via le loro borse con dentro i portafogli, i cellulari e i vestiti. È accaduto a Bari. In particolare nel quartiere Torre a Mare.



Come si legge sul quotidiano regionale La Gazzetta del Mezzogiorno che ne dà notizia, solo ad uno di loro non è stato rubato nulla perché con sé non aveva la borsa. Il fatto ha sconvolto i ragazzini che hanno fermato i passanti nella speranza di avere notizie dei loro indumenti e dei loro zaini. Ma nessuno pare abbia visto nulla.

Un uomo ha prestato loro un cellulare e subito sono stati avvisati i genitori. Poi la denuncia dell'accaduto ai carabinieri.