Il tir travolge una moto: grave un anziano

Un grave incidente è avvenuto ieri a Bari. Un camion ha investito un anziano che era a bordo del suo motociclo blu, come si vede dalla foto del giornale on line "Quotidiano italiano". Ora l'uomo è ricoverato in gravi condizioni al policlinico di Bari. Lo scontro è avvenuto appena dopo l’uscita San Girolamo della strada statale 16, in direzione Foggia.

Diverse le ferite riportate dall'anziano ad un braccio e alla schiena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio barese.

L'uomo che guidava il tir, invece, è rimasto illeso.

Non è l'unico incidente avvenuto nel capoluogo pugliese. Sempre ieri, a Bari, è avvenuto un altro scontro. Coinvolte due auto, una Renault Clio bianca ed una gazzella dei carabinieri. Fortunatamente, in questo caso, le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi.