Bari, vigile urbano lancia un petardo contro un disabile e poi ride

Un vigile urbano lancia un petardo tra i piedi di un uomo disabile, per poi farsi una risata. Sfortunatamente per lui, un passante lo filma con il cellulare e diffonde le immagini.

Il gesto di un vigile urbano di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, sta facendo indignare cittadini e non. Come si vede nel video pubblicato da La Stampa, l'uomo, rigorosamente in divisa, lancia un petardo tra di piedi di un 70enne disabile molto noto nella zona. Una volta scoppiato, il vigile scoppia a ridere, evidentemente compiaciuto dal suo gesto. Peccato che un passante abbia ripreso la scena e poi divulgato il video su WhatsApp.

Ora l'autore del gesto rischia grosso. Il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, ha infatti ordinato l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del vigile. Ma agli utenti del web non basta. In molti chiedono infatti il licenziamento per il gesto "vile" e di "bullismo".