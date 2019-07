Bari, violenza sessuale su minori: condannati i genitori

Anni di botte, minacce e sopprusi. Questo l'inferno che vivevano quotidianamente due fratellini di 5 e 9 anni affetti da problemi psichici. Il Tribunale di Bari ha condannato rispettivamente alle pene di 12 e 3 anni di reclusione marito e moglie residenti nel nord barese, ritenuti responsabili a vario titolo di violenza sessuale pluriaggravata e maltrattamenti sui figli.

L'inchiesta penale, che ha condotto all'arresto dei coniugi nel 2017, è scattata in seguito alle segnalazioni degli educatori della Comunità nella quale i piccoli erano stati collocati. A prendere tale decisione il Tribunale per i minorenni. Le vittime, infatti, erano costrette a trascorrere le loro giornate nella sporcizia e nel degrado. Dall'ascolto protetto dei bimbi e dalle indagini condotte dai militari della sezione pg della Procura di Bari in collaborazione con i colleghi di Molfetta e sotto il coordinamento del pm Simona Filoni, è emersa una storia agghiacciante. Fin dalla tenerissima età i fratellini erano costretti a subire violenza sessuale e ad assistere ai rapporti dei genitori.

Ma non solo. Erano altresì coinvolti a partecipare attivamente agli stessi e a guardare film pornografici. Schiaffi, morsi, spintoni, scarsa igiene e denutrizione. Una situazione aberrante che ha inevitabilmente danneggiato l'integrità psico-fisica dei piccoli. Non più esseri umani, ma "oggetti" e "strumenti di piacere". In questo modo, infatti, erano considerati dal padre, artefice della maggior parte delle condotte. La moglie, invece, assisteva agli abusi sessuali ma non si attivava in alcun modo affinché gli stessi avessero fine. Attualmente l'uomo è agli arresti domiciliari, mentre la donna (difesa dall'avvocato Giuseppe Arzillo) è in stato di libertà. Le motivazioni della sentenza di condanna (l'accusa è stata rappresentata dal pm Ignazio Abbadessa) saranno note tra 90 giorni. I legali degli imputati ricorreranno in Appello.